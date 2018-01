Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Aprés le test du dernier JeuxVidéo Magazine, c'est au tour du PlayStation Official Magazine UK de rendre leur verdict sur le jeu. Voici les notes qu'ils ont attribuées :Dragon Ball FighterZ - 9Life is Strange BTS - 8Locoroco 2 Remastered - 8Gang Beasts - 7Accounting+ - 8Doom VFR - 8A Hat in Time - 7Dead Rising 4 - 7Destiny 2 Curse of Osiris - 6Selon eux, le jeu est meilleur que Street Fighter V, Injustice 2 et Tekken 7. Enfin, ils ajoutent que c'est le premier gros jeu de l'année à posséder...Source : https://www.gamefaqs.com/boards/211141-dragon-ball-fighterz/76223638