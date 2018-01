Petit stream sans prétention du dernier monde (Illusiopolis) de Kingdom Hearts 3D version jap (jamais fini sur PS4).Pour ceux que ça intéresse, c'est aussi l'occasion de parler de KHIII, KHUx, leak, théorie, etc...

Like

Who likes this ?

posted the 01/20/2018 at 07:27 PM by chronos