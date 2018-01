Je pars lundi en Indonésie pour 2mois, escale a pékin une nouvelle fois. J'ai une question concernant ma powerbank, j'ai peur qu'ils me la confisquent Voilà ses caractéristiques : Largeur : 8.06 cm Hauteur : 2.33 cm Profondeur : 16.3 cm Poids : 450 g Lithium Ion Capacité : 20000 mAh (72wH) Tension fournie : 5V Courant électrique max : 2.1A Est ce que ça passe ou pas ? HS, 2 petits clip du moment (jap & korea) :

posted the 01/20/2018 at 06:34 PM by ioop