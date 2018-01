Pour ceux qui ne le savent pas John Bubniak est l'acteur qui prête ses traits de visage au Peter Paker d'Insomniac Games.Celui-ci à poster le 17 janvier une image de lui sur Twitter en disant "Coming soon...#SpiderManPS4"Que veut-il dire par là ?Une annonce pour la date de sortie ?Une annonce d'un collector ?Une vidéo BTS (Behind the Scenes) sur les acteurs ?Le jeu est toujours prévu pour 2018.

posted the 01/20/2018 at 02:17 PM by arkos