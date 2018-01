Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Le dernier magazine français JeuxVidéo Magazine a testé le jeu et lui attribue la note de 19/20 :Pour rappel, le jeu sortira vendredi prochain, sur PC, Ps4 et Xbox One, après plusieurs beta disponibles pour tester par soi-même ce que propose le titre...Source : member15179.html

posted the 01/20/2018 at 11:21 AM by link49