Bon je partage un petit top de Boss que je suis pas près d'oublier tellement j'ai galéré contre eux. C'est parti :*ATTENTION SPOIL *TOP 55/ The End de MGS 3Mon combat de boss le plus long de toute ma vie, le pire c'est que je n'ai pas eu l'idée de Save juste avant le combat, résultat 500 allers-retours de la prison à la forêt...Je vous parle même pas qu'arriver a un moment le boss récupère toutes ces vies et ça a chaque fois tant que vous ne l'aurez pas retrouvé lors d'une régénération, c'était complètement cheat, j'ai réellement mis plusieurs jours pour le battre. Un des meilleurs combat de boss de tous les temps pour le best combat de boss au Snipe de la série pour moi.4/ Nemesis de Resident Evil 3...NemesisIl y a qu'un seul boss dans ce jeu mais alors la préparez-vous à en chier, le boss reviendra X fois durant toute l'aventure, capable de tuer la fragile Jill de 60 kg en quelques coups, d'ouvrir les portes, de courir plus vite que vous, d'utiliser l'arme la plus cheat de la série (le lance-roquette), de vous attendre devant la salle de sauvegarde en supprimant la musique de la save room par son thème d'avertissement, de venir en mode jump-scare...etc etc C'est un vrai massacre lors de mon premier run, je ne compte même plus le nombre de Game Over avec lui à l'époque. Bref un Boss qui mérite très bien son nom qui deviendra même méga culte, tellement culte que l'on retrouvera le concept dans d'autres jeux comme le Dahaka de Prince of Persia 2 ou le Pyramid Head de Silent Hill 2 etc.3/ Nightmare Devil May Cry 1 en Dante Must Die (Very Hard)Horrible tout simplement...je parle de la 3eme confrontation contre ce boss, j'avais plus d'objets et d'argent, résultat, j'ai dû faire tout le combat avec une barre de vie qui se vide en deux coups. Le boss vous spam comme jamais, la zone est petite, la caméra est catastrophique, Trish vous spam d'attaque, l'esquive est ingérable etc Encore une fois ce boss porte très bien son nom, un vrai cauchemar.2/ Alma de Ninja Gaiden 1Bien avant Dark Soul (même si c'était pas le même genre), il y a eu Ninja Gaiden sur Xbox et mon dieu quel jeu...Le beat em all ultime pour moi mais tout le monde ne s'attendait pas une telle difficulté, beaucoup de joueurs ont abandonné le jeu à l'époque a cause de Boss et d'ennemis toujours plus cheaté les uns que les autres. Je soupçonne même le testeur de JV.COM de ne pas avoir fini le jeu avec ces photos maisons des 3 premiers chapitre uniquement, d’où le 14/20 incompréhensible qui fait encore débat sur les forums...Pour revenir a Alma, j'ai tellement chié lors de mon premier run, que j'avais plus de soins et d'objets, pire ma barre de vie était ridicule car je n'utilisais jamais la vie des dieux comme un crétin, et le boss est méga over cheat, elle vole un peu partout dans la salle, la plupart de ces coups one shot, la caméra catastrophique du jeu est de son coté limite, un vrai démon. J'ai donc recommencé tout le jeu pour avoir une tonne d'objet et la vaincre enfin...J'ai été terriblement déçu de sa casualisation dans la version PS3 Sigma, ça a démolis tout ce combat de boss culte...1/ Bravo et Alpha en mode Légende du BGE TPS VanQuishDéjà ils sont deux en même temps, quand l'un fait un truc l'autre fait un truc différent (par exemple Alpha vous balance des bombes pour vous faire bouger de votre cachette, l'autre attend et vous Snipe), la jauge de bullet time en Légende ne dure qu'une seconde, le rechargement est d'une lenteur extrême, il n'y a aucun pattern de boss tout est du hasard aucune stratégie exact fonctionne contre eux comme si vous combattez réellement des joueurs en lignes. Deux balles est c'est le Game Over et les boss vous spam mais comme jamais car tout simplement je n'ai jamais vu un jeu aussi nerveux, ça bouge à 100 à l'heure de partout, des bombes de partout, des tirs de partout etcC'est encore pire que le défi N°6 du jeu (oui c'est possible! ), 300 game over facilement, ce combat de Boss vous demande 2 cerveaux à la fois, c'est mon plus grand défi dans un JV, pour la première fois j'ai transpiré quand j'ai battu ce putain de boss...Ahalala quel dommage que le jeu a bide un VanQuish 2 c'est un vrai dream pour moi.Et voilà finish, n'hésitez pas à partager votre pire Boss dans les commentaires et surtout de prévenir juste avant Spoil si ça spoil a mort.Sur ce, bye et bon jeu à tous.