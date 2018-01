Bonjour,J'aimerais comprendre, qui décide des prix pour le store fr chez playstation ?Je regardais Knowldge is power, pour les soirées amis/famille, sur le store fr c'est 12 euros 99 et sur le store us en euros ca donne 4 euros...wtf ?Comment savoir si les jeux du store us passent en Francais ?On peut contacter Sony playstation pour demander de s'ajuster sur le prix des autres stores ?