Ah Metal Gear Survive le mal aimé, tout ça car Konami fait un jeu estampillé "MGS" sans Kojima, la licence leur appartient ne l'oubliez pas et j'ai décidé de lui laisser sa chance à travers la bêta et franchement ce n'est finalement pas si mal et intéressant ! A voir ce qu'ils vont faire du jeu à la sortie et dans les mois à venir.Outre le fait de l'histoire entre Kojima et Konami je compte sur vous pour ne pas venir déverser votre haine du jeu ou insultesalors que vous l'avez jamais eu entre les mains ou que cela ne vous intéresse pas.Ils nous sortent un nouveau Metal Gear, OK différent mais voyons voir ce qu'ils nous proposent dans cette déclinaison et le tout en 4K pour la capture.