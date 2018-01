Voici une Information autour des jeux Bloodborne et God of War :Ces Figurines seront commercialisées le 23 mars prochain :Aux USA, elles seront vendu 9.99 dollars et 14.99 euros en Europe.Kratos sera également de la partie :D'ailleurs, en parlant du jeu God of War sur Ps4 :Cory Barlog précise tout d’abord qu’il n’y aura pas de Season Pass pour le jeu. Enfin, il a également mentionné qu'il a terminé une nouvelle fois le jeu récemment et qu'il est toujours génial. Il ne reste maintenant qu’à connaître sa date de sortie…Source : https://www.resetera.com/threads/introducing-totaku-collection-not-actually-sony-amiibo.17685/ et https://www.gamepur.com/news/28289-god-war-season-pass.html