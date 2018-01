Nos amis Japonais aurons droit comme très souvent à une version collector de la PS4 Slim du jeu Valkyria Chronicles 4.Cette fois-ci, je pense qu'il n'y a aucune chances de voir la console débarquer en France (pas comme la PS4 Monster Hunter World)Deux modèle seront disponible, Le modèle 500 Go qui sera disponible pour 33, 480 yen (environ 250€) et le modèle 1 To pour 38,480 yen (environ 284€)Sortie prévue le 21 mars 2018

Who likes this ?

posted the 01/20/2018 at 01:33 AM by leblogdeshacka