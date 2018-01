ça remonte à la comic con 2015 lors d'un panel consacré à Sea of Thieves Rare on montré 2 figures de proueune de Joanna Darket une de Banjo et KazooieBiensûr on pourrait croire qu'il ne s'agit juste là d'un clin d'oeil mais je ne crois pas et je vais vous l'expliquer.Craig Duncan le boss de Rare s'est entretenu avec Jez Corden de Windows CentralDans cet interview il dit ne pas être contre de refaire revivre d'anciennes IP de Rare mais il ne veut pas d'un simple Remaster / Remake il veut innover dans le Gameplay.On en arrive a Mr. Ken Lobb qui lui avait été interviewer par Gamespot il y a de ça quelques année ou il mentionne un retour de Banjo Kazooie et Perfect Dark sur ONE https://www.gamespot.com/articles/microsoft-banjo-kazooie-perfect-dark-and-more-will/1100-6424597/ et là encore ça rejoint ce que dit Craig Duncan sans donner de date précise ( un éventuel 2020 ) il précise que le Perfect Dark se tournerait vers quelque chose de nouveau un TPS avec de l'infiltration. Pour Banjo quand a lui, il ne précise Rien mais vous n'êtes pas sans le savoir que Banjo soufflera sa 20èmes bougies en 2018 et un opus de la franchise a de très grande chance de pointer le bout de son nez cette fin d'année. Banjo Kazooie est sorti le 17 juillet 1998 sur N64 et sa version 360 le 3 Décembre 2008 et Banjo Nuts and Bolts est sorti le 14 Novembre 2008. Donc il serait fort probable de miser sur une de ces dates de fins d'année. Si vous possédez Banjo Nuts and Boltsil est écrit " Banjo Kazooie Rare 1998 The bear and birds first adventure will anyone remember banjo kazooie nuts & bolts in a decade? Come back in 2018 and find out "ça laisse aussi penser qu'il y a de grande chance que Rare et The Coalition collabore sur Perfect Dark qui serait d'après les dires de Ken Lobb pour 2020.