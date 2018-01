Salut a tous, tout est dans le titre, www.residentevil2.com Avec un message ok Intéressent, je fait l'article depuis le tel je suis au taf. Vivement l'annonce. Maj 1: Matt walker annonce sur son Twitter l'annonce d'un jeu capcom, dont il aurait prêté ça voix, pour le fameux, Resident eveulllll https://www.jvfrance.com/resident-evil-2-remake-le-site-officiel-apparait-annonce-imminente-163734

Who likes this ?

posted the 01/19/2018 at 03:22 PM by biboys