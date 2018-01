Bonjour à tous,Comme je vais faire l'acquisition de la petite dernière de Nintendo cet aprem, je voudrais avoir vos conseils éclairés pour savoir quels seraient selon vous les 2-3 jeux à ne pas rater pour bien commencer une ludothèque sur Switch.Merci d'avance pour vos commentaires appuyés si possible de notes ou toutes autres remarques sur les graphs, durée de vie , fun ressenti etc .Si certains veulent bien m'indiquer leurs ID Switch, cela serait également bien aimable

posted the 01/19/2018 at 02:33 PM by spidergaylord