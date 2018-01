4 BETA excellentes pour des sorties ce mois-ci ou pour février (faut aimé le Tower Defense et la survie pour MGS).La démo de Hokuto no Ken sera dispo à la fin janvier normalement sur le store jap si je dis pas de bêtise, pour une sortie prévue le 22 février.Les JAP sont devenus complètement fous, c'est un vrai bordel de béta et de jeux en ce début d'année, sans parler de Ni no Kuni II, Valkyria 4, Shingeki no Kyojin 2 et Yakuza 6 pour la fin du mois de Mars.Et évidemment dans quelques jours, des annonces de deux grands BGE intergalactiques des années 90 dans leurs versions Remake PS4 !2017 était une vraie réussite pour le JV japonais mais je crois bien que c'est reparti pour un tour en 2018.- Generation JAP -