Apres prés d'un an sans l'abimer, j'ai remarqué que j'avais une petite rayure sur la bande noire autour de l'ecran, rien de grave mais je me dis que si un jour j'en ai une sur l'ecran, meme si j'utilise rarement le mode portable, je vais l'avoir mauvaise.Bref qu'utilisez-vous comme protection d'ecran ?

posted the 01/19/2018 at 01:16 PM by guiguif