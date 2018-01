Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Après la France, l'Italie, l'Allemagne, les Etats-Unis, où la Nintendo Switch détient le record de la console la plus vendue en 10 mois sur le premier marché, c'est au tour du Canada et de l'Espagne de succomber. Pierre-Paul Trepanier, de Nintendo Canada, déclare que la Nintendo Switch devient la console la plus rapidement vendue sur ce marché. Même son de cloche en Espagne, où la console est devenue la console Nintendo la plus rapidement vendue, dépassant donc la Wii...Sources : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-best-sold-console-history-comparing-first-10-months http://nintendoeverything.com/switch-becomes-the-fastest-selling-home-gaming-system-ever-in-canada/ et https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-is-fast-selling-nintendo-console-in-spain.17472/