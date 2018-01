FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION entraîne l’épopée applaudie par la critique vers de nouveaux sommets avec des contenus additionnels et des nouveautés. Affrontez l’empire aux côtés du prince Noctis et de ses amis afin de sauver leur royaume déchu.



FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION inclut tout le contenu publié lors des mises à jour du jeu (la voie alternative du chapitre 13, la transformation de la Regalia en véhicule tout-terrain, le changement de personnage, et plus encore !), ainsi que tout le contenu inclus dans le Season Pass : les épisodes de Gladiolus, Prompto et Ignis et le pack d’extension multijoueur : « Frères d’armes ».

Préparez-vous à être propulsé au cœur de l’aventure fantastique par excellence.



Découvrez le monde de FINAL FANTASY XV et participez à des combats riches en action dignes d’une épopée. Vous incarnez Noctis, prince du royaume de Lucis qui lutte pour extirper sa patrie des griffes de l’armée impériale.



Apprenez à maîtriser les armes et la magie, ainsi qu’à faire appel au pouvoir de vos ancêtres afin de vous téléporter en plein combat.



Fans de la première heure, nouveaux venus, accomplissez votre destinée et découvrez une toute nouvelle aventure fantastique !

La box de Final Fantasy XV - Royal Edition se dévoile et elle est sublime je trouve.Cette édition contiendra-le jeu de base-Tous les DLC's du Season Pass-Un contenu inédit "Ruines d'insomnia"-Un mode 1ère personne-Nouveaux équipements et nouveaux Boss-Jaquette réversible d'AmanoCette Royal Edition sera disponible le 6 Mars sur PS4, One et PC.Déjà disponible sur la boutique en ligne de Square-Enix au prix de 49.99€