Analyses & avis perso

Vous vous levez prêt à aborder cette journée de repos que vous vous êtes accordés, sans boulot ou recherche d'emploi. Après un bon petit déjeuné il est temps de partir à carrefour faire les courses.

Scannette à la main, vous scannez vous même les codes barre des produits que vous achetez, puis passez en caisse automatique où vous réglez vos achat. Vous montez dans votre voiture et vous rendez compte qu'il faut y mettre de l'essence, vous vous arrêtez donc à la station où une borne prend vos données bancaires avant de vous laisser vous servire.



Tient? alors qu'une fois rentré chez vous, vous rangiez vos courses, un sms vient de tomber, les potes vous proposent une sortie au ciné. La voiture est bien garée, vous préférez aller sur place en métro, où la rame sans conducteur vous déposera à la station la plus proche, en partant vous prenez le carnet de tiquets de métro que vous avez acheté la semaine dernière à une borne.



certains ont déjà réservés leur place via leur smartphone, vous vous dirigez donc vers la borne automatique, à l'entrée, qui permet d'acheter aussi votre place. Après la séance, tout le monde décide de se retrouver au mc donald du coin, chacun faisant la queue jusqu'à la borne automatique permettant de passer sa commande. En discutant de cet acteur décédé remplacé dans le film par une copie en image de synthèse, vous vous promettez de vous rendre le week end prochain dans une autre ville pour assister à une convention sur le cinéma péruvien, il ne faut que quelques minutes pour réserver les billets de trains via internet.



Vous rentrez chez vous, l'aspirateur automatique à tourné toute la journée, et le lave vaisselle a fini depuis longtemps de nettoyer vos assiettes.



Vous vous asseyez sur votre siège massant, une manette à la main, prêt à finir cette journée sans penser qu'il y a quelques années, vous auriez discutés avec la caissière de carrefour, payé votre essence auprès de ce mec bourru mais sympathique, échangés quelques blagues sur le filme que vous allez voir avec le vendeur au cinéma. Vous auriez aussi agacé l'employée du mc do en arrivant jusqu'à elle sans avoir réfléchi à ce que vous alliez commander alords que vous aviez tout le temps d'y penser dans la file, et vous auriez traité de feignasse la guichetière sncf avant de rentrer de et donner congé à la femme de ménage.



comme disait mc solar, les temps changent.