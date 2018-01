Ceux qui ont déjà joué à Crackdown savent qu'il existe un mode de jeu appelé Toy Box dans le 2 c'était un peu du foutage de gueule puisqu'il est arrivé en DLC bref...Mais étrangement on en a pas entendu parlé dans Crackdown 3 peut-être que ça viendra plus tard et je l'espère. Ce qui fait que Crackdown est amusant c'est les outils qu'on nous donne pour s'amuser avec une physique loufoque, être imaginatif et tirer partis de son environnement comme ça :Malheureusement il faudra attendre que la communication s'accélère...sinon, je suis tombé sur une vidéo que j'ai upload c'est a ce jour la meilleure capture vidéo du jeu selon moi je sais pas ce que Microsoft ont branlé avec les captures du jeu on a même pas vu le jeu tourner en 4K alors qu'il est enhanced 4K + HDR sur ONE X.