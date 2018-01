Bonjour a tous !J'ai des questions ! A-t-on des infos concernant la sortie des jeux Square Enix sur Steam pour cette année hors FFXII ET FF XV ?Après les bonnes ventes de Nier Automata, Nier (1) est il prévu sur PC ?La série Dragon Quest n'a que les "Heroes" sur Steam, les anciens épisodes sont-ils prévus ? et le XI ?Dernière question les séries Kingdom Hearts et Drakengard sont-elles prévues ?Merci pour vos réponses !

Who likes this ?

posted the 01/19/2018 at 10:43 AM by administrateur