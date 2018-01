Hello à tous,



Je ne sais pas si certains ont essayé le Gatcha Game de Captain Tsubasa aka Olive et Tom dans nos contrées.



J'ai créé un petit club pour partager nos games et je recherche des joueurs pour compléter l'équipe ! Aucun pression, c'est pour le fun.



Nom de la league : FunPicards

Mon ID :



Tous le monde est le bienvenue - on est entre niveau 15 et 25 et power level de 100K et plus.



XiaoMayi