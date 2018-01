Hello tout le monde,Il est enfin là, le patch 4K pour Forza Horizon 3 est arrivé et voyons voir ce qu'il a dans la ventre en 4K native. Pour info je découvre le jeu en ce moment "Je n'ai fait que la démo à l'époque", je n'avais pas pu le faire à sa sortie et en plus j'ai ma nouvelle TV 4K 55" qui a besoin d'être rodée et rien de mieux que de le faire maintenant finalement.La capture se fait elle aussi en 4K pour que vous voyez le rendu de façon optimale sur Youtube et j'en profite pour vous donner aussi me premières impressions sur le titre de Playgroung Games.