Je me demande un truc à propos du Nintendo Labo, si on allait plus loin dans le délire?



Je vous explique ce que j'ai pensé:



Guidon de moto / Volant : Mario Kart 8

Robot : Arms

Canne à pèche : le prochain Zelda? Mario?

Maison : Animal Crossing?

Flingue : Splatoon 2 / Metroid Prime 4

Etc...





S'il font de ça des accessoires de jeux pour les grosses séries?



Je voulais vous faire partager mon petit délire/réaction suite au trailer:







