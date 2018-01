On peut voir que le monde devient plus vivant avec des des petits poissons, des chauves-souris, des mouettes et des perroquets qui se baladent autours des îles ( bien évidemment il ne s'agit que d'un début et on peut s'attendre à voir des choses bien plus grosses comme des dauphins, baleines, panthères et des créatures à plus grosse échelle encore comme en témoigne les ossements sur la védio ) Mais ça reste un ajout important pour rendre un monde organique et vivant sinon, il parle du Monde en lui-même et de son Histoire à travers le décors et les détails qui s'y cachent.



bon visionnage