L’équipe en charge de l’émulateur 3DS Citra (citron) vient de lancer son premier émulateur Switch, baptisé Yuzu (yuzu-emu.org). Mais si vous voulez jouer à Zelda : Breath of the Wild en 4K sur votre téléviseur 65 pouces et pas sur un écran de 7 pouces en mode 720p comme c'est le cas sur la Switch, il vous faut plutôt vous tourner vers l’émulateur Wii U Cemu car

« Yuzu émule seulement une portion du matériel de la Switch et n’est donc utilisable que pour exécuter/débugger les applications maison. A l’heure actuelle, Yuzu n’émule aucun jeu commercial »



En claire l'émulateur n'est pas encore au point et il va falloir attendre encore un peu de temps avant de pouvoirs y jouer.