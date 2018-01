Ah resident Evil 2 mais quel jeu, QUEL JEU!!! Et qui possède une cinématique ultra culte qui fait parti de mes favorite de tout les temps. (Top 5 facile)Ce jeu représente tellement pour moi. En plus d’être culte, c'est aussi le jeu qui ou j'ai appris mes premiers mots d'anglais et qui m'a sérieusement lancé sur cette langue!! ( PS: Ma prof. d'anglais qui pensais y etre pour quelque chose.Cette INTROLeon S. Freaking KennedyClaire!!Adaet j'en passe!!Ultra curieux de voir à quoi va ressembler le REMAKE!! Vivement, espérons que Capcom vont assuré sur le remake de cet Hymne Vidéoludique!!