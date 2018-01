Cette semaine les sorties sont davantage intéressantes sur l'eShop Nintendo Switch avec notamment les sorties de World To The West, Vesta, Baseball Riot, Brawl, InnerSpace et j'en passe. Des démos sont aussi d'actualité avec le très attendu Death Square ou encore League of Evil et du contenu additionnel est de vigueur pour Xenoblade Chronicles 2, LEGO Marvel Super Heroes 2 entre autres...Toutes les images des sorties sont disponibles en détails dans l'article source. Merci