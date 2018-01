World To The West est sorti aujourd'hui sur Nintendo Switch. L'ayant reçu bien avance afin d'en faire le test, c'est donc avec plaisir que je le partage avec vous. Je vous poste ici un condensé, le test complet est dispo sur mon blog perso avec vidéo de gameplay :Notre histoire débute sur le pont de la tour Tesla, un homme regardant au loin. Cet homme en question n’est autre que le héros du jeu Teslagrad, mais dans World To The West ce n’est pas lui qui sera à l’honneur. Alors que ce dernier se dirige vers la tour, retentit une petite voix. C’est celle d’une jeune fille : Lumina. « Papa... », on comprend donc que ce précédent héros du jeu Teslagrad est devenu père et que les deux titres du studio sont d’une certaine manière liés. Lumina tente alors de le rattraper…On constate dès les premières minutes de jeu que Lumina est elle aussi une Teslamancienne. Nous apprenons les bases de ses pouvoirs lors d’une courte phase de jeu où elle rejoint ses frères et sœurs. Et c’est à ce moment-là que vous allez vous apprêter à vivre une aventure palpitante, pleine de mystères. Suite à un certain événement, notre héroïne va alors être téléportée dans un autre monde et le téléporteur qui l’y a envoyé se casse. Là-bas, elle fait la rencontre d’une vielle dame qui lui parle d’une certaine prophétie, ainsi que d’autres personnages qu’elle ne connaît ni d’Adam ni d’Ève. Cette vielle dame explique alors que tous les 4 ont un but commun et que leur rencontre était écrite.World To The West est un jeu où l’exploration est de mise et il cela se fera au travers de 4 personnages bien différents les uns des autres. Chacun d’eux dispose de ses propres capacités, que ce soit des atouts physiques ou autres pouvoirs magiques. Nos 4 héros sont bien différents et il faudra user de leurs aptitudes à tour de rôles pour accéder à tel ou tel endroit lors de notre aventure.D’ailleurs, l’aventure est ici particulière car elle se fait en plusieurs phases. D’abord, on découvre chacun des personnages, vivant une partie de leur aventure avant de pouvoir les jouer à tour de rôle comme bon nous semble. Ce ne sera qu’une fois une certaine avancée faite dans l’histoire que tous les personnages vous seront accessibles et cela se fait une fois les totems découverts. On peut aussi s'y téléporter d'un à l'autre et cela est valable que ce soit dans un endroit à la surface comme sous terre, car oui, la carte de World To The West propose une exploration en plein air mais aussi sous-terraine. Les ennemis croisés ne sont donc pas forcément les mêmes.Le fait d’alterner d’un héros à l’autre offre beaucoup de possibilités au niveau du gameplay. D’autant qu’il arrive de passer à un endroit, puis d’y revenir usant des capacités d’un autre personnage. Le chemin emprunté, ou la manière d’accéder, est de ce fait légèrement différent. On apprécie les divers endroits visités, toujours bien colorés. Le rendu visuel est d’ailleurs assez plaisant je trouve, proposant un côté graphique aux allures de cartoon. Notre exploration est accompagné d’une bande son de bonne facture. Elle est agréable, c’est tout juste ce qu’il faut pour bien agrémenter notre exploration. Et toute exploration ne se fait pas sans rencontrer certains monstres, qu'on retrouve assez souvent d’un endroit à l’autre. Il en existe de plusieurs sortes certes, mais j’aurais apprécié davantage de diversité de ce côté-là. Par contre, on apprécie les combats contre certains boss, plutôt bien mis en avant, je trouve. Cependant, si on meut face à l’un d’eux il faut se taper à nouveau l’ensemble des dialogues.En ce qui concerne la difficulté, je l’ai trouvé plutôt bien dosée, avec des passages plus ardus certes, mais rien d’insurmontable. Aussi, World To The West propose une durée de vie plus que correcte. Il vous faudra plusieurs heures pour terminer le jeu, sans oublier que divers objets peuvent être trouvés, ce qui rallonge donc la durée de vie du titre si vous souhaitez arriver à 100 % du jeu. Autre point positif et non négligeable, celui de la traduction qui est intégralement proposée en français. On retrouvera juste quelques petites fautes d’orthographe mais rien de bien méchants. Il est important de souligner l’effort d’avoir traduit le jeu en plusieurs langues, d’autant que de nombreux dialogues sont de mises.World To The West tire son inspiration de Teslagrad tout en proposant un univers qui lui est proper et ce au travers de plusieurs continents. L’exploration est ici appréciable, l’aventure que vivent nos 4 héros est diversifiée.Pour conclure, sachez que j’ai fortement apprécié ce voyage qui fut des plus colorés en plus d’être assez conséquent. J’ai apprécié le fait de découvrir chaque joueur indépendamment avant que la réelle aventure ne débute, une fois tous réunis. La durée de vie du jeu est plus qu’appréciable, comptez entre 10 et 12 heures selon vos propres aptitudes et déductions face au boss et autres énigmes du jeu. World To the West est vraiment un bon jeu d’exploration dont l’angle de la caméra en 3D isométrique n’est pas sans rappeler celui de The Legend Of Zelda. Donc si vous appréciez ce genre, je vous invite à tenter cette aventure, une aventure haute en couleurs entraîné par d’agréables mélodies.