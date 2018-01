Voici une Rurmeur autour du jeu Kingdom Hearts III :Il semblerait que Square-Enix annonce la date de sortie le mois prochain, et le jeu sortirait le troisième trimestre de cette année. Le monde de Monstres & Cie serait d’ailleurs officialisé en février dans un nouveau trailer, et le monde de La Reine des Neiges à l’E3 2018. En attendant…Source : https://www.resetera.com/threads/rumor-kingdom-hearts-3-release-date-to-be-announced-in-feb-for-q3-release-other-details.17305/

posted the 01/18/2018 at 06:59 PM by link49