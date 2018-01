La mémoire graphique de type GDDR6 est sur de bons rails. Samsung avait une première fois donné des indications à son sujet au cours de l'été 2016, avant d'indiquer à l'automne 2017 la mise en production des premières puces. À ce moment, il était question de puces de 2 Go offrant une bande passante de 16 Gb/s. En ce début 2018, Samsung semble déjà avoir passé la seconde puisque la firme coréennepour ces puces de 2 Go.Sur un(8 puces –), il devient donc possible d'atteindre une bande passante deet même jusqu'àen utilisant 12 puces pourde GDDR6 surÀ titre de comparaison, laculmine à 528 Go/s lorsqu'elle est utilisée sur un bus 384 bits — donc avec 12 puces de 1 Go. Laest quant à elle à 432 Go/s dans les mêmes conditions. Dans la plupart des cas, c'est néanmoins un bus 256 bits qui est utilisé. Ce qui, pour des cartes graphiques équipées de 8 Go de mémoire graphique, donne une bande passante maximale de 352 Go/s en GDDR5X et 290 Go/s en GDDR5.bonne nouvelle pour les futures GPU et consoles Next Gen