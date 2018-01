Hello tout le monde,Nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours sur Dragon Ball FighterZ et c'est le dernier jour de la bêta et je tombe sur une grosse maintenance mais pas de panique on se détends contre l'IA, très faible certes mais en 4K sur Xbox One X. C'est bien aussi j'ai pu tester des personnages que j'ai pas fait lors des précédents jours.Vite la sortie dans une semaine, hâte de tester les nouveaux personnages ! Et vous allez vous prendre le jeu ?Et si vous voulez voir le mode training complet sans les temps de chargements c'est ici :