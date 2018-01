Voici une Information autour de la Xbox One X :Il y a peu, le jeu Forza Horizon 3 recevait une mise à jour Xbox One X. En seulement deux mois, la console possède plus de 100 jeux optimisés, soit en HDR ou en 4K, comme Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7, Halo 5 : Guardians ou The Witcher 3: Wild Hunt. Il y a aussi des jeux Xbox 360 qui en profite, comme Skate 3 et Halo 3. En espérant que ce rythme soutenu continue…Source : http://www.ign.com/articles/2018/01/16/xbox-one-x-has-over-100-enhanced-games-now