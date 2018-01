C'est lors de leur dernier stream qu'on apprend que NIS developpe en ce moment un remake de Disgaea 1 avec une sortie prévue cet été, pas besoin de chercher midi a quatorze heure pour savoir que ce sera sans aucun doute le même type de rendu que le 4, D2 et le 5.Nous avons aussi apprit qu'ils travaillaient sur “The Liar Princess and the Blind Prince” qui sera un jeu d'action/reflexion dans la lignée de A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary sur Vita/Steam.Aucune plate-forme annoncée pour les deux.