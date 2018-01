Saloute,



J'ai entendu un peu partout que le jeu serait censuré, que les costumes aperçus dans le ND Mini ne serait pas disponible aux usa ou en europe.



Nis America a répondu sur son twitter, et ils confirment bien que le jeu aura le même contenu partout dans le monde.



Désolé si ça à déjà été dit, mais j'ai lu encore aujourd'hui que certains étaient convaincus qu'il y aurait censure, le doute n'est donc plus permis.

(ça n'empêchera pas le jeu d'être moyen à l'heure actuelle, il faudra en montrer beaucoup plus - de personnages, pas de tétons ou de fesses bande de pervers...)



https://twitter.com/NISAmerica/status/951595144087613440