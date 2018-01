même si les patchs successifs ont permis d'améliorer l'ergonomie et de corriger la majorité des soucis techniques du côté de Sony.

Version Switch : Deux ans après sa sortie PC, l'impitoyable Darkest Dungeon arrive enfin sur une console Nintendo., à savoir un jeu fluide, sans accrocs sonores pendant les quelques heures passées dessus et agréable à jouer en mode nomade grâce à la taille de l'écran qui permet d'avoir des textes plus lisibles que sur Vita. Il faut quand même un temps d'adaptation pour avoir toutes les fonctionnalités des boutons en tête, notamment ceux qui ne sont pas affichés directement sur l'interface, en gardant à l'esprit que l'option tactile est également viable. On a bien noté un léger effet de flou au niveau des textes une fois le jeu passé sur la grande télé 4K de la rédaction, mais le souci disparaît sur un simple écran Full HD avec une diagonale raisonnable. Malgré l'annonce récente d'une version physique complète pour la fin mars, il faut garder à l'esprit que les DLC The Crimson Court et The Shieldbreaker restent pour l'instant vendus à part sur l'eShop et au même tarif que sur les autres plates-formes, la future extension The Color of Madness étant aussi prévue mais pas encore datée avec précision. Cela dit, avec les trois niveaux de difficulté à la carte et les heures de souffrance volontaire déjà prodiguées par le jeu de base, vous aurez largement de quoi vous occuper en attendant.