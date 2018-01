Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Gameblog a testé le dernier concept dévoilé hier soir par Nintendo qui sortira sur Nintendo Switch . leurs impressions sont dans l'ensemble plus que positif. Pour rappel, Nintendo Labo sera commercialisé le 27 avril 2018 chez nous...Source : http://www.gameblog.fr/news/72992-nintendo-labo-on-y-a-joue-en-avant-premiere-nos-impressions-

Who likes this ?

posted the 01/18/2018 at 12:58 PM by link49