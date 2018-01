Alors que les fans attendent un sixième épisode de DOA, voici l'arrivée d'un perso 100% inédit pour DOA Xtreme 3.On remarquera que :- Après Marie-Rose, on sent que l'avenir de la franchise est potentiellement aux jeunes demoiselles (dans l'aspect en tout cas, j'ignore son âge).- Allez savoir pourquoi, Luna a la fâcheuse habitude de s'endormir en position de levrette.

posted the 01/18/2018 at 11:25 AM by shanks