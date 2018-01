Sushi Striker (dont le jeu est prévu cette année sur 3DS) passe le flambeau à Nintendo Labo qui devient ainsi la toute dernière franchise à ce jour de Nintendo et qui fait son effet visiblement (l'action en bourse de Nintendo ayant grimpé de 2%, "Nintendo Labo" étant parmi les top-tendances sur les réseaux sociaux japonais, Toy-Con 02 Kit Robot en top pré-commande sur Amazon...).Personnellement j'ai été agréablement surpris par le concept, c'est simple et efficace. Cela fusionne l'univers des jouets de construction en carton à nouveau en vogue chez les artisans avec l'univers électronique du jeu vidéo. On retrouve l'esprit de Nintendo des années 50-60 où la compagnie japonaise réalisait des jouets avec le fameux Gunpei Yokoi, inventeur de nombreux jouets dont l'Ultra-Hand.Donc pas étonnant que cela s'adresse avant tout aux enfants (et donc ceux qui aiment ce genre d'expériences ludiques), je vois vraiment le potentiel ludique après des jeunes et qui surtout exploite les spécificités des Joy-Con avec notamment le capteur infrarouge qui va permettre par exemple de détecter les objets dans le piano afin de reproduire le son adéquat.Alors qu'est-ce que Nintendo Labo exactement ? Il s'agit d'une gamme de mini-jeux à priori sans univers propre derrière (reste à voir si il a un semblant de contexte derrière Kit Robot). La première étape est la construction des objets à l'aide de patrons inclus dans le kit afin d'interagir ensuite avec la Nintendo Switch. Cela s'apparente donc à ce qu'on avec avec les jeux Mii (Wii Sport, Wii Play etc) mais en plus ingénieux.Actuellement on connait 2 kits de construction, Toy-Con 01 Multi-Kit qui est une sorte de compilation de mini-jeux et Toy-Con 02 Kit Robot qui est un jeu unique et plus complet proposant d'incarner un robot transformable. Et pour ce dernier c'est là où on retrouve, certains l'ont remarqué, les restes de Project Giant Robot longtemps resté sur les plannings de sorties de Nintendo.D'autres kits seront publiés à l'avenir, le trailer teasant des objets à construire comme l'oiseau, la sorte de volant de véhicule ou encore le pistolet canon.Liste des franchises originales de Nintendo :(des bornes arcades à la Nintendo Switch)(excluant les jeux à licence tierce ou jeux de société adaptés en jeu comme Mahjong, Wii Echecs etc...)(comme dans un précédent article, il se peut qu'il manque encore des noms/marques)-----------------------------------------------------SUPER MARIOTHE LEGEND OF ZELDAKIRBYPOKEMONSUPER SMASH BROS.1-2-SWITCH1080°A KAPPA'S TRAILAND-KENSAKUANIMAL CROSSINGANIMAL LEADER (CUBIVORE)ANOTHER CODEAQUASPACEARMSART ACADEMYART STYLEASH: ARCHAIC SEALED HEATAURA-AURA CLIMBERBALLOON FIGHTBARKER BILL'S TRICK SHOOTINGBATTLE CLASHBIG BRAIN ACADEMYBRAIN AGEBONSAI BARBERBOXBOY!CALCIOBITSCAPTAIN RAINBOWCARD HEROCHIBI-ROBO!CHOSOJU MECHA MGCLUBHOUSE GAMESCLU CLU LANDCODE NAME S.T.E.A.M.CUBIVORECUSTOM ROBODEVIL WORLDDEVIL'S THIRDDILLON'S ROLLING WESTERNDISASTER: DAY OF CRISISDONKEY KONGDOSHIN THE GIANTDRILL DOZERDUCK HUNTECO SHOOTERELECTROPLANKTONENDLESS OCEANETERNAL DARKNESSEVER OASISEXCITEBIKEF-1 RACEF-ZEROFAMICOM TANTEI CLUBFAMICOM WARS (ADVANCE WARS)FATAL FRAME (ZERO)FIRE EMBLEMFLINGSMASHFLUIDITYFREAKYFORMSFOSSIL FIGHTERGAME & WATCHGEISTGIFTPIAGIRL MODE (STYLE SAVVY)GLORY OF HERACLESGOLDEN SUNGUMSHOEHANA SAMURAIHARMO-KNIGHTHELIFIREHOGAN'S ALLEYHOTEL DUSKICE CLIMBERJAM WITH THE BANDJOY MECH FIGHTKID ICARUSKIKI TRICKKONAE-CHANKURURINLINE ATTACK HEROESLINK 'N' LANCHLOOKSLEY'S LINE UPMACH RIDERMAGICAL VACATIONMARVELOUSMASTER OF ILLUSIONMETAL COMBATMETAL TORRENTMETROIDMIIMOLE MANIAMONKEY MAGICMONSTER TACTICSMOTHER (EARTHBOUND)NINTENDO BADGE ARCADENINTENDO LABONINTENDO SCOPENINTENDOGSNINTENDOJINUMBER BATTLESODAMAOSU! TATAKAE! OENDAN (ELITE BEAT AGENTS)PANDORA'S TOWERPANEL DE PON (PUZZLE LEAGUE)PAPER PLANEPHOTO DOJOPICTUREBOOK GAMESPIKMINPILOTWINGSPOLARIUMPROJECT HACKERPULLBLOXPUNCH-OUT!!R NO SHOSAIRADAR SCOPERHYTHM HEAVENROBOT (GYROMITE + STACK-UP)ROCK N' ROLL CLIMBERSHERIFFSHIGESATO ITOI'S NO. 1 BASS FISHINGSHIN ONIGASHIMASHORT ORDER / EGGSPLODE!SIN AND PUNISHMENTSKY SKIPPERSLIDE ADVENTURE MAGKIDSNAPDOTSSNIPPERCLIPSSNOWPACK PARKSOLARSTRIKERSOMA BRINGERSPACE DEMONSPACE FEVERSPACE FIREBIRDSPACE LAUNCHERSPECIAL TEE SHOTSPIN SIXSPLATOONSPORTSSPOTTO!STAR FOXSTARSHIP DEFENCESTARTROPICSSTEEL DIVERSTUNT RACE FXSUSHI STRIKERSUTTE HAKKENSWAPNOTETAKT OF MAGICTANK TROOPERTELEROBOXERTEST DRIVERTHE FROG FOR WHOM THE BELL TOLLSTHE LAST STORYTHE LEGEND OF STAFY (LEGENDARY STARFY)THE LEGEND OF THE QUIZ TOURNAMENT OF CHAMPIONSTHE MYSTERIOUS MURASAME CASTLETHE WONDERFUL 101THRUSPACETO THE EARTHTOKYO CRASH MOBTOMATO ADVENTURETOUCH PANICTRAJECTILEURBAN CHAMPIONVEGA STAKESWARIOWAVE RACEWII FITWILD GUNMANXENOBLADE (XENOBLADE CHRONICLES)YOSHIYOU, ME, AND THE CUBEYUYUKIZANGEKI NO REGINLEIV