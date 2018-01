Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry HD Collection :Capcom précise qu'aucun ajout au niveau du contenu n'à été fait. Et Capcom ajoute que certaines scènes ne sont pas optimisées pour avoir un rendu HD. Pour rappel, le jeu Devil May Cry HD Collection sortira sur PC, Ps4 et Xbox One le 13 mars prochain, au prix de 29.99 euros...Source : https://www.resetera.com/threads/dmc-hd-collection-no-changes-have-been-made-to-game-content.17235/