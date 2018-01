Voici une Information concernant le Nintendo Labo :Que ce soit les sites The Verge, TIME, Wired, Telegraph UK, The Hollywood Reporter ou Polygon, les premiers avis sont très bons. Selon eux, le concept est impressionnant, en plus d'être amusant. Nintendo continue de stimuler l'industrie en proposant des façons uniques de jouer. Pour rappel, Nintendo Labo sera commercialisé le 27 avril prochain chez nous...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-labo-impressions-are-insanely-good.17216/

posted the 01/18/2018 at 07:48 AM by link49