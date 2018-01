http://www.cnewsmatin.fr/vie-numerique/2018-01-17/nintendo-labo-essaye-la-switch-en-mode-do-it-yourself-772959



"Nous avons pu monter et jouer avec certains de ces modules, qui reposent sur le principe très en vogue du Do it yourself, tout en mettant en avant la modularité de la Switch. Ainsi, les Nintendo Labo seront d’abord disponibles dans le commerce en deux kits. L’un proposera de monter un robot plus complexe, quand l’autre offrira de multiples objets et comprendra deux voitures, un piano, une canne à pêche, une maison ainsi qu’une moto. Tous sont à coupler avec des mini-jeux amusants. Ils font ainsi la démonstration des technologies intégrées dans les joy-con, en mettant à contribution le système de vibration des pads, leur gyroscope et même leur caméra infrarouge, tandis que l'écran tactile de la console est mis à contribution."