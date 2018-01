Voici une Information concernant le jeu Street Fighter V :Voici les notes obtenues par cette version :- IGN : 90/100- Attack of the Fanboy : 90/100- Hobby Consolas : 90/100- CGMagazine : 90/100Et voici sa moyenne Metacritic actuelle :De bonnes notes pour le moment.Pour rappel, le jeu sortira ce vendredi...Source : http://www.metacritic.com/game/playstation-4/street-fighter-v-arcade-edition

posted the 01/17/2018 at 10:27 PM by link49