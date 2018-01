Vous seriez gamin en 2018, vous l'auriez TOUS demandé à vos parents !! Ne faites pas les hypocrites ^^Dans l'esprit, cela me fait penser aux Mecano et autres K'nex que l'on montait soi même, sauf que là voilà le jeu/atelier créatif de 2018 qui remplace les Mecano.1) Tu montes ton objet, bref tu bricoles.2) Cerise sur le gâteau, une fois monté, tu es récompensé car il y a à la clé des mini jeux vidéo à jouer AVEC ces objets crées !3) J'avais oublié, les gamins peuvent colorier, mettre des gomettes, voir peindre sur les cartons. Donc la boucle créative est boucléeEt même si vous êtes adultes, si vous avez un gamin, je suis certain que ça pourrait vous intéresser d'en prendre un pour votre petit.P.S. : L'ÉCOLOGIE parlons-en, du carton ça se recycle vous savez donc au final ce ne sera pas perdu pour la planète.