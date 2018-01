MouaisDisponible le 27 AvrilVoilà, le contenu de la boiteMulti Kit Toy-Con 128 planches de carton (inclut une planche de personnalisation supplémentaire)3 feuilles d'autocollants réfléchissants3 feuilles de coussinets adhésifs1 ficelle (orange)1 ficelle (bleue)1 œillet (gris)4 œillets (bleus)2 élastiques** (grands) + rechanges6 élastiques** (petits) + rechangesKit Robot Toy Con 219 planches de carton (inclut une planche de personnalisation supplémentaire)4 feuilles de papier cartonné1 feuille d'autocollants réfléchissants2 ficelles (orange)2 ficelles (bleues)4 sangles (grises) : 1 longue, 1 moyenne et 2 courtes10 œillets (gris)2 œillets (orange)Apparemment, le Kit coutera entre 70€ et 80€

posted the 01/17/2018 at 10:03 PM by leblogdeshacka