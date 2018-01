La bêta de Metal Gear Survive est disponible sur le store Australien.En bonus pour avoir participé à la bêta vous recevrez les récompenses suivantes pour le jeu complet.Plaque d'identification : FOX HOUNDAccessoire : Tête de Metal GearREX 3.Accessoire : BandanaLa bêta est désormais accessible, et ce jusqu'au 21 janvier prochain. Du côté du contenu, vous pourrez découvrir le mode coopération jouable jusqu'à 4 sur 2 niveaux qui sont Base dévastée et Mine du désert à travers 3 missions.Perso, j'ai joué à la bêta et je suis malheureusement pas trop convaincue pour le moment.