Bonsoir à tous.



Je viens à vous car je pense avoir un problème avec une snes mini, je m'explique :



Je possède sous la main deux consoles, la mienne hackée depuis un moment et celle d'un ami (pour mettre le hack en place) j'ai exécuté la même manipulation sur les deux consoles mais pourtant le résultat est différent...Sur la mienne j'ai 240Mb de mémoire et les jeux d'origines de la console (qu'on peut cacher ou laisser apparents) fonctionnent alors que sur celle de mon collègue il n'y a que 219Mb d'espace libre et tout les jeux d'origines que j'ai coché pendant l'installation du hack + jeux ne fonctionnent pas, la vignette de chacun des jeux d'origines représente une case noire avec un éclair la traversant (un peu comme les sauvegardes corrompues sur la ps3/ps4).



J'ai retenté ce mettre de nouveau les jeux mais même résultat, quelqu'un a déjà eu ce problème ?