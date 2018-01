Afin de m'exercer au logiciel Photoshop voici ma dernière création. Il serait dommage de la laisser croupir dans un dossier sombre de mon ordinateur. C'est pourquoi j'ai décidé de la partager à la magnifique communauté Gamekyo. Loin d'être achevée et n'étant pas entièrement satisfait du résultat actuel, je vais certainement basculer sur autre chose.Peace.

posted the 01/17/2018 at 08:47 PM by carapuce