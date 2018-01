Shin Megami Tensei : Strange journey redux, sortira le 15 mai aux états-unis et le 18 mai chez nous!Pour rappel le jeu était sorti le 26 octobre au japon sous le nom Deep Strange Journey!Il s'agit d'un remake du jeu SMT strange journey, sorti sur DS à l'origine!pour rappel, voici le trailer :

Like

Who likes this ?

posted the 01/17/2018 at 08:33 PM by megaman