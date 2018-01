Capcom avait mis un sondage sur les personnage (dont un peu avant le reveal de Sakura), et voici les résultats:1ère: Sakura2ème: Makoto3ème: Juri4ème: Q5ème: Cody6ème: ChunLi7ème: Sagat8ème: Akuma9ème: Ryu10ème: BlankaVoir la suite ici, avec le classement des 109 personnages de l'univers Street Fighter en tout > https://game.capcom.com/cfn/sfv/vote Screens des personnages de la saison 3:

posted the 01/17/2018 at 08:20 PM by foxstep