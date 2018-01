Bonsoir!Peut être ai-je loupé une news qui l'annonçait, mais en scrutant le psn ce soir, je me suis aperçu que le remake de Castle Of illusion : starring Mickey Mouse qui avait été supprimé des shop en ligne l'année dernière suite à une expiration de droits de SEGAIl vous en coûtera une douzaine d'euros sur le psn, et un peu plus de 14€ sur le xboxlive, où il est également de nouveau proposé à la vente!Une excellente nouvelle pour ceux qui, comme moi, avaient hésité trop longtemps à le prendre!Excellent remake! Je vous le recommande! Bon jeu!